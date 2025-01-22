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Общество

В Псковской области энергетики приступят к масштабным работам по программе повышения надёжности электроснабжения

В Псковской области энергетики приступят к масштабным работам по программе повышения надёжности электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Ведерников по результатам рабочей встречи с гендиректором компании Вячеславом Торсуновым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На программу повышения надёжности электроснабжения Псковской области в федеральном бюджете предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. В этом году «Россети Северо-Запад» планируют приступить к работам на ЛЭП и ожидают поставку 33 единиц спецтехники. В графике на год – модернизация 144 километров линий электропередачи. Всего до 2027 года «Россети Северо-Запад» планируют заменить 397 километров ЛЭП, а также купить кабельную лабораторию и 10 резервных источников электроснабжения.

«Программа повышения надёжности электроснабжения Псковской области позволит устранить наиболее узкие места и повысить надёжность электроснабжения 11 районов области», – сказал Вячеслав Торсунов.

«Задач много, поэтому рассчитываю на совместную конструктивную работу и взаимодействие», – отреагировал Михаил Ведерников.

Кроме того, в 2025 году «Россети Северо-Запад» вложат в финансирование инвестиционной и ремонтной программ два миллиарда рублей. Энергетики отремонтируют 261 км линий электропередачи, 486 трансформаторных подстанций, 30 подстанций 35–110 кВ. В частности, компания проведёт серьёзные работы на подстанциях 110 кВ в Новоржеве и Дедовичах.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников и Вячеслав Торсунов также обсудили ликвидацию последствий циклона «Чарли», который прошёл через Псковскую область 11 января. После сильного снегопада энергетики восстановили 5,6 тысячи километров ЛЭП, включили 282 линии электропередачи и 3,8 тысячи трансформаторных подстанций.

«Благодарен энергетикам за оперативную работу при ликвидации последствий непогоды. Вместе будем реализовывать принятые при поддержке президента системные решения для повышения надёжности электроснабжения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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