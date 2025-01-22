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Общество

В новом формате проведут традиционный конкурс «Сытый студент» в Пскове

Традиционный конкурс «Сытый студент» пройдёт в Пскове 25 января. Какие нововведения ждут участников конкурса в этом году, рассказала методист отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская в эфире программы «Место встречи» на радио «7НЕБО».

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Гостья эфира отметила, что ежегодное кулинарное состязание пройдёт в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель». В конкурсе примут участие команды студентов средних и высших учебных заведений города.

«Мы всё-таки поменяли концепцию и условия участия в конкурсе в этом году. Команды будут соревноваться в приготовлении пищи из разных наборов продуктов за 45 минут. Какие продукты войдут в набор, участники узнают только перед началом конкурса», – отметила Мария Каменская.

Тематика блюд – «Студенческий деликатес» и «Русское блюдо». Эти два блюда нужно приготовить студенческим командам за время проведения конкурса, добавила специалист Псковского молодёжного центра.

Оцениваться будут подача, сервировка, визитная карточка и эстетическое восприятие блюда, добавила она.

Блюда будут оценивать экспертное жюри. Ещё одним нововведением стала номинация «Приз зрительских симпатий». После оценки профессионалов из зала пригласят десять человек, которые путём голосования выберут лучшую команду.

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В новом формате проведут традиционный конкурс «Сытый студент» в Пскове

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