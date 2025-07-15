Объявлены аукционы на ремонт дорог в Псковской области

18:01, 15 июля 2025, ПАИ

Несколько аукционов объявлено в Псковской области на ремонт дорог, следует из данных на сайте государственных закупок.

Подрядчик должен выполнить ремонт дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок в Пыталовском округе протяжённостью более 17 километров. Работы включают в себя устройство нижнего и верхнего слоёв покрытия, укрепление существующих обочин, ремонт существующих пересечений, примыканий и съездов, ремонт существующих водопропускных труб, замену существующих труб, ремонт существующих и обустройство новых автобусных остановок, а также ремонт моста через реку Кухва.

Окончание ремонтных работ – 29 сентября 2026 года. Сумма контракта составляет более 435 миллионов рублей.

Также походит аукцион на ремонт дороги Локня – Рыкайлово – Иванцево – Михайлов Погост в Локнянском округе протяжённостью более шести километров. Подрядчик также должен обновить асфальтобетонное покрытие, отремонтировать и заменить существующие водопропускные трубы, обустроить автобусные остановки и установить искусственные дорожные неровности. Всего на выполнение работ выделили порядка 142 миллионов рублей. Окончание ремонтных работ – 7 сентября 2026 года.

Контракт на ремонт дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском округе подразумевает аналогичные работы на участке протяжённостью более трёх километров. На эти цели выделили более 82 миллионов, а завершить работы необходимо до 12 августа 2026 года.

Кроме того, сейчас ищут подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту автодороги А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель, которая расположена в Великолукском и Невельском районах.

На двух участках общей протяжённостью более 40 километров подрядчик должен выполнить устройство нижнего и верхнего слоёв покрытия, выполнить временные уширения на водопропускных трубах, устройство водопропускных труб, водоотвода с проезжей части, а также устройство автобусных остановок и тротуаров.

Общая сумма двух контрактов составляет почти два миллиарда рублей, а выполнить работы необходимо до октября 2027 года.