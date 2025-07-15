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Общество

Водолазная группа исследовала плавучий остров в устье реки Еменка в Невельском округе

Водолазная группа Великолукского отдела МЧС провела дополнительное обследование плавучего острова, находящегося в устье реки Еменки. Также специалисты исследовали береговую линию от озера Невельского до устья реки на наличие подобных угроз, сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Олега Майорова

Водолазы установили структуру острова и основные параметры: площадь острова около 300 квадратов, глубина острова составляет около одного метра. Структура острова неоднородная, состоит из травянисто-кустарниковой растительности, не имеет твёрдого основания. Глубина реки в месте нахождения острова составляет два метра. Течение реки под островом не заблокировано.

«Расчистить русло Еменки возможно только с использованием тяжёлой техники (экскаватора), что осложняется особенностями рельефа – болотистый берег со стороны улицы Ленкоммуны. Полученная информация будет использована для встреч со специалистами для определения окончательного комплекса работ, а также средств, необходимых для их выполнения. Ситуация находится на контроле. Буду держать в курсе событий», – пообещал Олег Майоров.

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