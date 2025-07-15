Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мешками начали собирать грибы в Псковской области

Мешками начали собирать грибы в лесах Псковской области. Фотографиями любители тихой охоты делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

«И снова Гдовка. 26 килограммов», – подписал снимок автор.

Фото: Антон Михайлов

Целую корзину, ведро и несколько пакетов лисичек удалось собрать вблизи великолукской деревни Урицкое. Там же лес порадовал обилием земляники и черники.

  • Сборы на Урицком
    Фото: Наталья Румянцева
  • Сборы на Урицком
    Фото: Наталья Румянцева
  • Сборы на Урицком
    Фото: Наталья Румянцева

Некоторые уже закрывают сезон сбора ягод из-за её обилия в лесах Псковской области. «Сезон по землянике закрыла, всё, хватит. Перетёртая, компоты, сушёная и настойка», – рассказала подписчица сообщества.

  • Сезон по землянике закрыт
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Сезон по землянике закрыт
    Фото: Юлия Алексеева-Романова

Другие ещё продолжают собирать ягоды. Так, псковичка увезла из леса домой целых пять корзин черники. «Какой это труд. Вручную собрать при таких лютых комарах», – отметили в комментариях.

  • Ручной сбор черники
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Ручной сбор черники
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Ручной сбор черники
    Фото: Юлия Алексеева-Романова
  • Ручной сбор черники
    Фото: Юлия Алексеева-Романова

Ранее сообщалось, что жители Псковской области вёдрами несут из леса грибы и ягоды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Пять населённых пунктов Пыталовского округа остаются без электроэнергии
15 июля 2025

Митинг в честь 81-й годовщины освобождения Опочки от немецко-фашистских захватчиков прошёл у стелы воинам-освободителям
15 июля 2025

Эксперты из Москвы посетили детское отделение Псковской инфекционной больницы
15 июля 2025

Водолазная группа исследовала плавучий остров в устье реки Еменка в Невельском округе
15 июля 2025

Студенты филфака СПбГУ ознакомились с работой научно-образовательной лаборатории ПсковГУ
15 июля 2025

Объявлены аукционы на ремонт дорог в Псковской области
15 июля 2025

Кадровые изменения произошли в прокуратуре Палкинского района
15 июля 2025

Нового прокурора назначили в Куньинском районе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...