Мешками начали собирать грибы в Псковской области

17:02, 15 июля 2025, ПАИ

Мешками начали собирать грибы в лесах Псковской области. Фотографиями любители тихой охоты делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

«И снова Гдовка. 26 килограммов», – подписал снимок автор.

Целую корзину, ведро и несколько пакетов лисичек удалось собрать вблизи великолукской деревни Урицкое. Там же лес порадовал обилием земляники и черники.



Фото: Наталья Румянцева



Фото: Наталья Румянцева



Фото: Наталья Румянцева





Некоторые уже закрывают сезон сбора ягод из-за её обилия в лесах Псковской области. «Сезон по землянике закрыла, всё, хватит. Перетёртая, компоты, сушёная и настойка», – рассказала подписчица сообщества.



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Другие ещё продолжают собирать ягоды. Так, псковичка увезла из леса домой целых пять корзин черники. «Какой это труд. Вручную собрать при таких лютых комарах», – отметили в комментариях.



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова



Фото: Юлия Алексеева-Романова







Ранее сообщалось, что жители Псковской области вёдрами несут из леса грибы и ягоды.