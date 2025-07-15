Мешками начали собирать грибы в Псковской области
Мешками начали собирать грибы в лесах Псковской области. Фотографиями любители тихой охоты делятся в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».
«И снова Гдовка. 26 килограммов», – подписал снимок автор.
Целую корзину, ведро и несколько пакетов лисичек удалось собрать вблизи великолукской деревни Урицкое. Там же лес порадовал обилием земляники и черники.
Некоторые уже закрывают сезон сбора ягод из-за её обилия в лесах Псковской области. «Сезон по землянике закрыла, всё, хватит. Перетёртая, компоты, сушёная и настойка», – рассказала подписчица сообщества.
Другие ещё продолжают собирать ягоды. Так, псковичка увезла из леса домой целых пять корзин черники. «Какой это труд. Вручную собрать при таких лютых комарах», – отметили в комментариях.
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
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Фото: Юлия Алексеева-Романова
Ранее сообщалось, что жители Псковской области вёдрами несут из леса грибы и ягоды.
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