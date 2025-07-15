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Общество

Эксперты из Москвы посетили детское отделение Псковской инфекционной больницы

С 14 по 15 июля в Псковской области работали представители Национального медицинского исследовательского центра по профилю «Детская анестезиология-реаниматология» Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. В состав делегации вошли ведущие специалисты – доктора и кандидаты медицинских наук, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная больница

Сегодня, 15 июля, рабочая группа посетила детский корпус Псковской областной инфекционной больницы. В частности, специалисты посетили приёмное отделение, детское инфекционное отделение и реанимацию. Основной целью приезда выступил контроль оказания плановой и неотложной медицинской помощи специалистами инфекционной больницы.

В рамках проверки специалистами была смоделирована экстренная ситуация – поступление ребёнка с дыхательной недостаточностью. Комиссия оценила алгоритм действий медицинского персонала и дала наставления по оптимизации процесса. Также рабочей группой были проанализированы ведение медицинской документации и изучена тактика лечения маленьких пациентов.

«Итогом приезда комиссии в Псковскую инфекционную больницу стало выявление сильных и слабых сторон детской реанимационной службы, исходя из чего были выдвинуты рекомендации по оказанию плановой и неотложной медицинской помощи. Мы благодарим коллег из Москвы за ценные указания, которые помогают нашей больнице совершенствоваться и становится лучшими в своём деле!» – подчеркнули специалисты.

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