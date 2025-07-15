Борис Елкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

17:01, 15 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 15 июля.

Главное из эфира: