Борис Елкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 15 июля.
Главное из эфира:
- День города в этом году – будний день – 23 июля, поэтому планируются спокойные, но интересные, в том числе патриотические мероприятия. Апогеем праздника станет концерт в Зелёном театре, там состоится премьера песни от хора духовенства;
- 24 июля, в День памяти княгини Ольги, запланировано открытие памятника княгине перед зданием аэропорта;
- 25 июля на городском пляже состоится фестиваль «Псков молодой», а 26 июля праздничные мероприятия продолжатся в Финском парке;
- Борис Елкин призвал псковичей прокатиться на прогулочном судне «Иния»: «Это очень интересный и необычный корабль, эксклюзивный даже! Современный, с USB-зарядкой, комфортными санузлами, выходом на палубу»;
- ремонт улицы Некрасова в Пскове планируют завершить в этом году, чтобы не переносить работы на зиму. На тротуарах улицы уложат крупную плитку, удобную для пешеходов, колясок и самокатов;
- ремонт улицы Леона Поземского идёт поэтапно: участок до улицы Алмазной планируется завершить в этом году, а работы от Алмазной до Ипподромной перенесены на 2026 год;
- псковичи показали высокую активность во время голосования за благоустройство. Победителями стали три территории;
- на улице Звёздной планируется до конца лета оборудовать территорию с детской площадкой. Также продолжается благоустройство сквера у Рижской гостиницы, где появятся детская и спортивная площадки;
- ситуация с покосом травы в Пскове стабилизировалась. По словам Бориса Елкина, не все жители могут с ним согласиться, но парки и территории вдоль дорог в городе косятся на хорошем уровне. Однако он признал наличие проблемных зон, «белых пятен», которые в основном расположены между домами и на частных участках;
- средства от новой футбольной школы на стадионе «Машиностроитель» в Пскове направят на зарплаты тренерам. Борис Елкин пояснил, что проект направлен на развитие спорта, а не на получение прибыли;
- главный секрет победы в городском молодёжном конкурсе «Есть идея» раскрыл Борис Елкин. По его словам, предпочтение отдаётся идеям, которые приносят конкретный результат, а не заявкам, ориентированным на приобретение техники. Такие предложения стараются трансформировать в более полезные инициативы.
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