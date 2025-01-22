Масштабный ремонт проведут в великолукской школе № 7

21:00, 22 января 2025, ПАИ

В великолукской школе № 7 готовятся к началу капитального ремонта. Проводиться он будет по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», пишет муниципальная газета «Великолукская правда. Новости».

Стартуют работы 1 февраля, срок их окончания – 1 ноября. За это время в учреждении образования заменят все инженерные коммуникации, отремонтируют классы, произведут частичный ремонт кровли и поменяют окна.

Подготовить дизайн-проект обновления школы помогли и ученики: они предложили свои варианты видения будущих помещений. Вовремя капитального ремонта учебный процесс будет проходить в четырёх учреждениях образования: учеников школы № 7 примут к себе школы № 1 и 5, а также лицей № 11 и кадетская школа.