Развитие региональной Лиги дебатов «Истина» обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

12:09, 23 января 2025, ПАИ

Развитие региональной Лиги дебатов «Истина» обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Гости расскажут о том, как изменилась Лига дебатов за пять лет, удалось ли достичь целей, которые были составлены при её создании. Кроме того, в медиацентре поделятся, какое количество участников приняло участие в лиге, а также то, каких успехов они смогли достичь.

Поговорят участники круглого стола и о дальнейшем развитии проекта и возможном его расширении.

Участниками станут уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Виктор Остренко, председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Александра Бойко, председатель комитета по молодежной политике Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максим Ермолин, координатор проекта региональной Лиги дебатов «Истина» Юлия Лысова, региональный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова, наставники команды Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ольга Орлова, наставник команды МБОУ «Моглинская общеобразовательная школа» Псковский район, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Анна Железнякова, члены команды 10-го класса Моглинской общеобразовательной школы.