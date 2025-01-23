Итоги РСХБ в 2024 году: банк увеличил кредитование аграриев Псковской области на 30%

16:39, 23 января 2025, ПАИ

Россельхозбанк, опорный банк АПК, подвел итоги работы за 2024 год. Об агропроектах, реализованных в Псковской области при поддержке банка, о развитии фермерства и сельских территорий рассказала в интервью директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

– Анна Владимировна, три месяца назад вы возглавили Псковский филиал Россельхозбанка. Псковичи помнят вас как директора Псковского отделения Сбербанка, затем вы руководили направлением прямых продаж Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Почему решили вернуться в Псков и возглавить здесь Россельхозбанк?

– Каждый человек стремится к новым возможностям для реализации своего потенциала, развитию своих профессиональных качеств и гармоничной жизни. Россельхозбанк – это возможность увидеть давно известные и понятные вещи под совершенно новым углом. И самое главное – Россельхозбанк оказывает реальную поддержку жизненно важной отрасли экономики страны – агропромышленному комплексу, работает на продовольственную безопасность государства. Сейчас сельское хозяйство – это локомотив развития экономики, а продовольственная безопасность стоит в одном ряду с военной и ядерной безопасностью государств. Современное сельское хозяйство – «новая нефть», отрасль высоких технологий с инновационными разработками, с дронами, беспилотными технологиями, применением искусственного интеллекта и нейросетей. И чтобы работать на селе, требуется высокая профессиональная квалификация, хорошее техническое образование. Сегодняшняя молодежь – это аграрии будущего. Престижность аграрных профессий будет только расти. Развитие аграрного комплекса – это и развитие сельских территорий, одна из важнейших государственных задач. Россельхозбанк предоставляет льготное кредитование для аграриев, льготные потребительские кредиты для жителей села и сельскую ипотеку по ставкам, субсидируемым Министерством сельского хозяйства. Таким образом Россельхозбанк активно участвует в государственной федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Я достаточно долго прожила в Санкт-Петербурге, работая в одном из ведущих банков страны, и у меня есть достаточный опыт жизни в мегаполисе и понятен современный тренд на жизнь за городом, который в ближайшие годы будет приобретать все большую популярность. Кроме того, люди все больше хотят видеть на своих столах качественные продукты питания, натуральную и органическую продукцию. Обратите внимание, что многие известные фермеры приехали в Псковскую область из мегаполисов, из крупных городов и успешно развивают здесь свой аграрный бизнес. Добавлю, что это не только российская, но и общемировая тенденция. Мы тесно сотрудничаем со многими фермерами, в том числе с теми, кто занимается сидроделием, выращиванием яблок и созданием фруктовых садов, производством деликатесных улиток. Также отмечу, что благодаря льготному кредитованию агробизнеса Россельхозбанком расширяют производство и крупные агропредприятия региона. – Тем не менее дефицит кадров в сельском хозяйстве сейчас существенный. В том числе и в нашем регионе. Каким образом Россельхозбанк принимает участие в решение этой проблемы?

– Банк ежегодно поддерживает финансово наиболее талантливых и перспективных студентов и аспирантов аграрных вузов по всей стране. В Псковской области РСХБ каждый год выплачивает ежемесячные именные стипендии студентам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. В этом году стипендиатами РСХБ стали 5 студентов и 1 аспирант. Это действительно очень талантливые ребята, победители всероссийских конкурсов, авторы собственных научных разработок и изобретений в сельском хозяйстве. И наша задача – удержать их в отрасли, создать условия для самореализации. Работает цифровой портал «Я в Агро» с образовательными программами, курсами, вебинарами от лучших агрошкол страны, а также стажировки и вакансии, в том числе и от крупных агропредприятий страны. – Россельхозбанк в 2024 году дал старт образовательному проекту «Школа фермера». Каковы результаты первой волны и перспективы продолжения общероссийского проекта в нашем регионе?

– «Школа фермера», как оказалось, очень долгожданной и востребованный псковичами проект. Был большой конкурс, и не все смоги попасть в первую волну. В числе первых участников как известные и успешные фермеры, так и те, кто только собирается начинать свой фермерский бизнес, – 18 псковичей получили дипломы государственного образца об окончании «Школы фермера» по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство». В том числе участник СВО, который разработал и защитил свой уникальный проект по выращиванию свеклы в климатических условиях Псковской области. Фермерство – это тяжелый труд, и для этого необходима высокая мотивация и упорство, важны также комплекс знаний в этой сфере. «Школа фермера» всему этому учит, дает как фундаментальные, так и практические знания. В 2024 году «Школа фермера» прошла на базе Великолукской сельхозакадемии с участием преподавателей белорусских вузов. Россельхозбанк планирует продолжить проект в 2025 году. – С какими результатами по поддержке АПК Псковской области Россельхозбанк завершил 2024 год?

– Несмотря на все сложности года, Псковский филиал РСХБ завершил его с высокими результатами, превосходящими 2023 год. Мы в целом увеличили кредитование аграриев Псковской области более чем на 30% по сравнению с 2023 годом. На 52% возрос объем выданных льготных кредитов на сезонно-полевые работы. Кроме того, за год мы на 47% увеличили кредитование малых форм хозяйствования, а рост объема выданных кредитов на сезонно-полевые работы фермерам составил 115%. Оказать максимальную поддержку сельхозпроизводителям региона – главная задача Россельхозбанка как опорного банка АПК. При финансовой поддержке РСХБ псковские аграрии развивают свое производство, вводят новые мощности, строят новые комплексы. К примеру, банк активно сотрудничает с ОАО «Красное знамя». Агрокомплекс реализовал проект по строительству животноводческого комплекса в Новосокольническом районе Псковской области. Еще один проект удалось реализовать в 2024 году ООО «ПсковАгроИнвест» при поддержке РСХБ. Льготную кредитную поддержку от Россельхозбанка псковские аграрии получают также на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов. – «Вкусные пятницы» от Россельхозбанка популярны у псковичей, некоторые псковские фермеры даже стали известны благодаря этому проекту. Какие еще проекты по продвижению фермерской продукции осуществляет Россельхозбанк?

– У нас уже состоялось около 100 мини-ярмарок «Вкусная пятница» с псковскими фермерами, 46 «вкусных пятниц» мы организовали в 2024 году. К проекту каждый год подключаются и новые участники, в том числе выпускники «Школы фермера». На мини-ярмарках, которые проходят у нас по пятницам, клиенты Россельхозбанка могут продегустировать и приобрести фермерские продукты, напрямую пообщаться с фермерами. Помимо этого, Россельхозбанк расширяют возможности и цифровой экосистемы Свое, созданной специально для поддержки сельхозпроизводителей. Это помощь в закупке техники, подборе кадров, реализации своей продукции. В 2024 году банк поддержал эногастрономический фестиваль «Виноград» и фестиваль «Лешуга» с участием российских аграриев. Эти мероприятия важны для поддержки российских сельхозпроизводителей, которые стараются изготавливать свою продукцию качественно из натурального сырья, и полезную, и вкусную. – На протяжении 2024 года банки конкурировали в процентных ставках по депозитам. Однако после решения ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21% некоторые банки снизили проценты по депозитам. Россельхозбанк по привлечению финансовых средств с какими результатами завершил 2024 год и какая ставка у вас сейчас?

– Текущий уровень процентных ставок мотивирует население и бизнес отложить траты на более поздний период и увеличить свои накопления за счет высокой процентной ставки. Сейчас в Россельхозбанке можно разместить денежные средства под 24% годовых, и за год мы серьезно нарастили пассивов.

Также отмечу, что в 2024 году вырос спрос на программу лояльности «Урожай». Это система вознаграждений держателей платежных карт. Опция «Кешбэк на все» – это когда бонусы начисляются на все покупки и можно получить максимальный кешбэк – до 4%. Или же можно подключить вариант «Выбери свой кешбэк». В этом случае можно выбрать товарные категории повышенного начисления бонусных баллов. В 2024 году чаще всего бонусы обменивали на подарочные сертификаты в магазины и маркетплейсы. – Ждать ли нам в 2025 году возобновление сельской ипотеки? – Каждый день мы принимаем звонки от жителей региона с этим вопросом. Конечно, мы все ждем, что выдача сельской ипотеки возобновится. Особенно после слов президента Владимира Путина в ходе прямой линии о необходимости сохранения льготных программ как инструмента в развитии индивидуального жилищного строительства.

Сельская ипотека востребована жителями Псковской области, и в нашем регионе рост ИЖС, как вы видите, идет активными темпами. В этом году объемы выдачи сельской ипотеки выросли, по сравнению с 2023 годом рост составил 13%. – Какие планы на 2025 год ставит Псковский филиал Россельхозбанка?