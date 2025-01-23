Пскович Евгений Караваев примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

14:02, 23 января 2025, ПАИ

Пскович Евгений Караваев примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Кубок И. А. Тер-Ованесяна», которые проходят в Москве. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Евгений Караваев выступает в прыжках в длину. В этой дисциплине за победу поборются 12 спортсменов из Москвы, Татарстана, Московской и Владимирской областей, Алтая и Карелии.

Соревнования стартуют в 15:15.

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