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Пскович Евгений Караваев примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

Пскович Евгений Караваев примет участие во всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Кубок И. А. Тер-Ованесяна», которые проходят в Москве. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Фото: ПАИ

Евгений Караваев выступает в прыжках в длину. В этой дисциплине за победу поборются 12 спортсменов из Москвы, Татарстана, Московской и Владимирской областей, Алтая и Карелии.

Соревнования стартуют в 15:15.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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