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Сборная Псковской области поборется за путёвки на первенства Европы и мира по джиу-джитсу

Сборная Псковской области принимает участие в отборочном турнире к первенствам Европы и мира – первенстве России по джиу-джитсу среди спортсменов до 16 и до 21 года. Состязания проходят в Конаково Тверской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила президент областной федерации джиу-джитсу Анна Шумейко.

Фото: ПАИ

«Сегодня приехали. Завтра у нас начинают бороться юноши до 16 лет. Затем каждый день вплоть до воскресенья будут разыгрываться медали в каком-либо возрасте. Это отборочные соревнования на первенство Европы и первенство мира. У нас состав команды около 17 человек из Пскова и Великих Лук», – отметила Анна Шумейко.

Большая конкуренция в возрастной группе до 16 лет, отметила спикер. «Если вспомнить прошлый год, то там в некоторых весовых категориях у юношей было по 30 человек. У девочек поменьше, от 5 до 12 человек. Что будет сейчас, я пока сказать не могу. У нас поехали претенденты на медали», – сказала она.

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