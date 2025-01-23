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Общество

Сотрудники центра «Соотечественник» презентовали Псковскую область коллегам из Белоруссии

Сотрудники центра содействия переселению «Соотечественник» презентовали Псковскую область коллегам из Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Фото центра содействия переселению «Соотечественник»

Во встрече приняли участие представители консульского отдела и Россотрудничества в Белоруссии.

Участники встречи обсудили вопросы реализации госпрограммы, ее новации и особенности реализации в Псковской области.

Директор центра содействия переселению Наталья Тудакова рассказала о возможностях по содействию в жилищном обустройстве и адаптации, о мерах социальной поддержки и государственных гарантиях участникам государственной программы в регионе.

«Дополнительный инструмент по выравниванию демографической ситуации с 2025 года – программа «Псковский гектар». Так, востребованные специалисты на сельских территориях смогут получать земельные участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться в том числе и участники государственной программы переселения», – отметили в центре содействия переселению.

По госпрограмме в Псковскую область из Белоруссии переехали 190 человек.

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