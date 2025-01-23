Новым управляющим отделением Центробанка РФ по Псковской области стал Андрей Токарев
Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Гузнов представил губернатору Михаилу Ведерникову нового управляющего отделением по Псковской области Андрея Токарева, который сегодня приступил к работе в регионе. Об этом сообщается в опубликованном видео в телеграм-канале Михаила Ведерникова.
«В Банке России вкладывают достаточно много ресурсов в подготовку кадров, для того чтобы работу вели только опытные управленцы», – сказал Алексей Гузнов, подчеркнув, что Андрей Токарев более 20 лет работает в системе Банка России, в том числе в руководящих должностях.
Отметим, Андрей Токарев окончил Архангельский государственный технический университет по специальности «информационные системы». В Банке России начал с позиции инженера-программиста в 2003 году, в 2014 году возглавил отдел информатизации в отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. С ноября 2019 по январь 2025 года работал заместителем управляющего отделением по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
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