Новым управляющим отделением Центробанка РФ по Псковской области стал Андрей Токарев

20:42, 23 января 2025, ПАИ

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Гузнов представил губернатору Михаилу Ведерникову нового управляющего отделением по Псковской области Андрея Токарева, который сегодня приступил к работе в регионе. Об этом сообщается в опубликованном видео в телеграм-канале Михаила Ведерникова.

«В Банке России вкладывают достаточно много ресурсов в подготовку кадров, для того чтобы работу вели только опытные управленцы», – сказал Алексей Гузнов, подчеркнув, что Андрей Токарев более 20 лет работает в системе Банка России, в том числе в руководящих должностях.

Отметим, Андрей Токарев окончил Архангельский государственный технический университет по специальности «информационные системы». В Банке России начал с позиции инженера-программиста в 2003 году, в 2014 году возглавил отдел информатизации в отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. С ноября 2019 по январь 2025 года работал заместителем управляющего отделением по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.