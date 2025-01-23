Наталья Ильина награждена медалью «За заслуги перед НИЦ «Курчатовский институт»

21:56, 23 января 2025, ПАИ

Руководитель вуза отмечена за большой личный вклад в развитие эффективного взаимодействия с национальным исследовательским центром, способствующий достижению высоких результатов в интересах национальных приоритетов России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, ПсковГУ и НИЦ «Курчатовский институт» объединяет давнее сотрудничество в области образования, науки и молодёжной политики. В частности, по инициативе центра в вузе ежегодно проводятся Кикоинские чтения, что способствует продвижению исследовательской тематики и привлечению внимания широкой общественности к научной повестке.

В рамках деятельности института медицины и экспериментальной биологии по инициативе Курчатовского института и правительства Псковской области в регионе появился проект кикоинских классов, который в настоящее время масштабируется в Республике Беларусь при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». По примеру кикоинских в школах Псковской области появились и другие тематические классы, в частности медицинские и гуманитарные. Этот проект является ярким примером коллаборации, направленной на воспитание молодых исследователей и погружение обучающихся в высоконаучную среду.

Взаимодействие ПсковГУ и Курчатовского института также предполагает вовлечение в совместную исследовательскую работу преподавателей и студентов вуза: прохождение стажировок и сотрудников в НИЦ, подготовку аспирантов, работу над научными проектами под руководством представителей научного исследовательского центра.