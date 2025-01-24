День госслужащего отмечается в России

07:26, 24 января 2025, ПАИ

День государственного служащего – неофициальный профессиональный праздник, который отмечается 24 января в ряде российских регионов.

Дата 24 января выбрана в связи с тем, что в этот день в 1722 году (по старому стилю) Петр I утвердил Закон о порядке государственной службы в Российской империи – знаменитый «Табель о рангах», который установил классификацию воинских, статских и придворных чинов, соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

Госслужащий (государственный служащий), или чиновник, в современной России – это сотрудник, занятый на государственной службе, который исполняет административные, управленческие или другие профессиональные функции в рамках государственных органов или учреждений. Система государственной службы РФ включает в себя следующие виды: государственная гражданская служба, военная служба и государственная служба иных видов.

Поэтому чиновники работают в различных сферах, включая образование, здравоохранение, науку, культуру, безопасность, финансы и многие другие, они могут заниматься разработкой и реализацией законов и политики, обслуживанием общественных нужд, предоставлением услуг населению. К тому же все российские военнослужащие также относятся к категории госслужащих.