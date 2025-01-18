Представители Псковской области примут участие в форуме «Знание. Государство» в Москве

15:25, 18 января 2025, ПАИ

Представители Псковской области примут участие в форуме «Знание. Государство», который пройдёт на площадке национального центра «Россия» в Москве 24 января. Об этом ПАИ сообщила руководитель филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Главная цель форума – повышение значимости и престижа государственных служащих в обществе. Всего на нём соберутся более 1 200 служащих федеральных и региональных органов государственной власти.

В работе площадок примут участие государственные и общественные деятели, эксперты в области науки, культуры, экономики и государственной политики, Герои России, военные корреспонденты и многие другие.

Работа государственных служащих обеспечивает стабильность государства, они ежедневно защищают интересы страны и общества, отвечают на вызовы времени, подчеркнул гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль. «Мы считаем своим долгом поддержать их, поэтому организовали форум «Знание. Государство», который станет настоящей площадкой для развития, а также обмена опытом и эффективными практиками», – уточнил он.

Прямую трансляцию мероприятия в эфире «Знание.ТВ» смогут увидеть госслужащие из всех регионов России.

Напомним, «Знание. Государство» – масштабный просветительский проект Российского общества «Знание» для государственных и муниципальных служащих, который позволяет им глубже погрузиться в вопросы геополитики, экономики и истории России. «Знание. Государство» реализуют с 2022 года. За более чем два года в рамках проекта провели более 30 тысяч лекций во всех регионах России, их слушателями стали свыше трёх миллионов человек.

Ранее сообщалось, что с 28 по 30 апреля Российское общество «Знание» проведёт марафон «Знание. Первые», главной темой которого станет 80-летие Великой Победы.