В телеграме распространяется вирус Mamont

12:09, 24 января 2025, ПАИ

В телеграме рассылается вредоносное программное обеспечение, при котором происходит заражение вирусом Mamont, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам, пишет ТАСС со ссылкой на УБК МВД России.

Вредоносные программы рассылаются с расширением apk. «Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих», – говорится в сообщении.

Обычно злоумышленники отправляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». Кроме того, слово «видео» в разных вариантах используется в названии файла. При открытии файла приложение устанавливается на устройство, после чего оно может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи. Троян может автоматически пересылать тот или иной файл всем контактам в мессенджере.

Конечная цель злоумышленников – доступ к платежным средствам и персональным данным.

Ранее сообщалось, что в России произошёл новый интернет-сбой.