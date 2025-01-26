Делегация из Псковской области будет наблюдать за выборами президента Белоруссии

12:30, 24 января 2025, ПАИ

Делегация избирательной комиссии Псковской области примет участие в наблюдении за выборами президента Белоруссии, которые пройдут 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Всего на высший пост государственной власти Белоруссии зарегистрировано пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

Для победы в первом туре кандидату надо получить абсолютное большинство действительных голосов.

В реестре избирателей более 6,9 млн человек, из них свыше 88 тысяч голосующих впервые. Сформировано 5 325 участковых избирательных комиссий. В их составы вошли более 56,5 тысячи человек.

В течение пяти дней до дня выборов избиратели могут проголосовать досрочно. За три дня в досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии приняло участие 27,15 % от общего числа граждан, включённых в списки для голосования.