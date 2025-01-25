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Политика

Игорь Сопов: Мы всегда внимательно следим за подготовкой избирательных кампаний в Белоруссии

Встреча с наблюдателями Содружества Независимых Государств прошла в Витебском областном исполнительном комитете. В составе делегации Псковской области председатель облизбиркома Игорь Сопов, заместитель Сергей Кулаков, сотрудники аппарата и председатели четырёх территориальных избирательных комиссий, которые будут наблюдать за процессом выборов президента Белорусии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Фото здесь и далее: Telegram-канал избирательной комиссии Псковской области

Поприветствовали международных наблюдателей председатель облисполкома Александр Субботин и председатель областной комиссии по выборам президента Белоруссии Дмитрий Хома.

«Мы со своей стороны всегда внимательно следим за подготовкой избирательных кампаний в Белоруссии. На протяжении долгого времени тесно общаемся с коллегами из областной комиссии. Видим, какая подготовительная работа проделана, в том числе огромное количество информационных мероприятий. Можно с уверенностью сказать, что не осталось ни одного человека, который не знал бы о выборах президента», – отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, что выборы президента в Белоруссии пройдут завтра, 26 января. Всего на высший пост государственной власти страны зарегистрировано пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

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