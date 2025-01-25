Гастрономический фестиваль «Вернём каши на столы наши» прошёл в Порхове

19:24, 25 января 2025, ПАИ

VII Межмуниципальный гастрономический фестиваль «Вернём каши на столы наши» прошёл в Порхове сегодня, 25 января. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

«Уже ставший традиционным фестиваль ежегодно удивляет порховичей новыми блюдами, задумками и рецептами. После «майонезных» новогодних праздников самое время вспомнить о простой полезной пище, да ещё и такой вкусной, если приготовлена с душой», – отметили в газете.

В фестивале приняли участие конкурсанты из нескольких районов Псковской области. Было несколько номинаций: «Каша по собственному рецепту», «Детская каша», «Семейная каша», «По старинным рецептам», «Студенческая каша», «Солдатская каша» и «По собственному рецепту».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»













Перед зрителями во время фестиваля выступали вокальный ансамбль «Академия солдата», народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова, народный ансамбль «Новоржевские Скобари», фольклорный ансамбль «Старинные напевы», народный коллектив вокальный ансамбль «Смолинка» из посёлка Палкино.

Слева и справа от главной сцены разместились игровые площадки: работники культуры из Острова показывали детскую игровую программу. Водить хороводы и поиграть в русские народные игры предлагали участники порховского фольклорного ансамбля «Забава». В играх «Цепи кованые», «Тише едешь, дальше будешь», можно было поучаствовать всем желающим вместе с организаторами площадки «Дворовые игры» от арт-студии им. Детства (Псков).

Кроме того, состоялся флешмоб «Ай, да чудо ложечка – ложка деревянная!», организованный специалистами ДШИ из Порхова.

Фестиваль закончился подведением итогов и награждением участников, чьи рецепты блюд понравились членам жюри и гостям больше всего. Также вручили благодарности членам жюри.

Помимо этого, все желающие смогли сделать фотографии с уникальным сердцем из лозы.