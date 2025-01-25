Борис Елкин поздравил псковских студентов с праздником

19:35, 25 января 2025, ПАИ

С Днём российского студенчества поздравил студентов глава Пскова Борис Елкин. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Ваши идеи, инициативы и достижения уже сегодня делают Псков лучше. Поэтому можно без преувеличения утверждать, что вы – будущее нашего города, области и страны», – подчеркнул Борис Елкин.

Борис Елкин пожелал, чтобы каждый день приносил новые открытия, а студенческая жизнь была наполнена яркими событиями и приятными воспоминаниями. Также псковским студентам он пожелал вдохновения в учёбе, смелости в мечтах и решительности в их реализации.

«А вообще, бывших студентов не бывает! Поэтому поздравляю всех с праздником молодости, энергии и стремления к знаниям!» – заключил глава Пскова.