Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Занятия по арт-терапии проводят для псковичек в перинатальном центре

Занятия с психологом по арт-терапии проводят для псковичек, которые лежат в стационаре Псковского клинического перинатального центра. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Занятия организованы по просьбам мам, которые долго находятся с малышами в детской реанимации или в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Мамы уже успели попробовать несколько рисуночных техник, поиграть в настольную игру, посвящённую эмоциям, поработать с метафорическими ассоциативными картами, пообщаться друг с другом.

Благодаря тренингам у женщин появилась возможность уделить время себе, проработать тревоги и страхи, погрузиться в творчество, отвлечься и получить поддержку.

Занятия доступны для всех пациенток, которые находятся в стационаре. Бесплатные тренинги арт-терапии проходят каждую пятницу в 10:30. Подробную информацию можно получить на постах в отделениях перинатального центра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 января 2025

Дожди и +5 градусов прогнозируются в Псковской области 27 января
26 января 2025

Занятия по арт-терапии проводят для псковичек в перинатальном центре
26 января 2025

Печеряне написали письма бойцам в зоне СВО
26 января 2025

Когда уместно употреблять термины «район» и «округ», объяснила Елена Тимашова
26 января 2025

С 27 января по 7 февраля в ПсковГУ можно подать заявления о переводе из других вузов
26 января 2025

Названы болезни, которых жители России боятся больше всего

26 января 2025

Александр Седунов – о книге «Пепел Ланёвой Горы»: Это важный результат в год 80-летия Победы
26 января 2025

Михаил Ведерников опубликовал авторское видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...