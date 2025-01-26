Занятия по арт-терапии проводят для псковичек в перинатальном центре

17:26, 26 января 2025, ПАИ

Занятия с психологом по арт-терапии проводят для псковичек, которые лежат в стационаре Псковского клинического перинатального центра. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Занятия организованы по просьбам мам, которые долго находятся с малышами в детской реанимации или в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Мамы уже успели попробовать несколько рисуночных техник, поиграть в настольную игру, посвящённую эмоциям, поработать с метафорическими ассоциативными картами, пообщаться друг с другом.

Благодаря тренингам у женщин появилась возможность уделить время себе, проработать тревоги и страхи, погрузиться в творчество, отвлечься и получить поддержку.

Занятия доступны для всех пациенток, которые находятся в стационаре. Бесплатные тренинги арт-терапии проходят каждую пятницу в 10:30. Подробную информацию можно получить на постах в отделениях перинатального центра.