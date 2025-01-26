87% псковичей высказались за бесплатное профобразование для школьников
87% псковичей высказались за бесплатное профобразование для школьников, сообщается в опросе SuperJob. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуться к системе начального профессионального образования, чтобы старшеклассники могли бесплатно обучиться профессии.
Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (90% против 84% соответственно). Поддерживают идею и родители учеников 8—11 классов: 85% из них хотели бы, дети могли получить начальные профессиональные навыки еще в школе.
Противников инициативы всего 4%, еще 9% затруднились дать оценку.
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