87% псковичей высказались за бесплатное профобразование для школьников

15:18, 26 января 2025, ПАИ

87% псковичей высказались за бесплатное профобразование для школьников, сообщается в опросе SuperJob. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуться к системе начального профессионального образования, чтобы старшеклассники могли бесплатно обучиться профессии.

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (90% против 84% соответственно). Поддерживают идею и родители учеников 8—11 классов: 85% из них хотели бы, дети могли получить начальные профессиональные навыки еще в школе.



Противников инициативы всего 4%, еще 9% затруднились дать оценку.