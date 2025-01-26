Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за литургией в храме Христа Спасителя

23:16, 26 января 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Святейшему Патриарху Кириллу за Божественной Литургией в Храме Христа Спасителя в воскресенье, 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужение ознаменовало открытие XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Они проходят в Москве с 26 по 30 января. Тема форума 2025 года — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

В храме молились руководители и сотрудники синодальных учреждений, участники Рождественских чтений, а также игумении женских монастырей.

По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. Он поздравил всех собравшихся с важным событием и выразил надежду, что Господь даст каждому из них силы, разумения и мудрости для достойного участия в Рождественских образовательных чтениях. Патриарх подчеркнул, что это мероприятие позволит внести вклад в дальнейшее развитие церковной жизни и укрепление веры и благочестия в народе.