Три пожара ликвидировали в Псковской области за двое суток

09:50, 27 января 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 25 января легковой автомобиль Mercedes C-180 горел в деревне Бурачки Себежского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в багажнике.

В ночь с 25 на 26 января произошёл пожар в жилом доме на улице Молодёжной в деревне Дарьино Островского района. Возможная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Кроме того, в ночь с 26 на 27 января произошёл пожар в жилом доме на улице Отрадной в Пскове. В комнате огонь повредил потолок. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.