Суд в Великих Луках постановил закрыть мойку, загрязнявшую ручей Коломенка

10:43, 27 января 2025, ПАИ

Суд в Великих Луках постановил закрыть мойку, загрязнявшую ручей Коломенка. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что расстояние от мойки до ручья не соответствует требованиям Водного кодекса РФ. Так, пункт 5 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ запрещает мойку транспортных средств в водоохранных зонах. Проверка показала, что мойка расположена всего в 9 и 19 метрах от берега ручья Коломенка, что является прямым нарушением пунктов Водного кодекса РФ и Конституции РФ.

Согласно действующему законодательству, нахождение хозяйственных объектов, оказывающих негативное воздействие на водные ресурсы, в границах водоохранных зон запрещено.

Суд указал, что продолжение работы мойки создает угрозу загрязнения водного объекта и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, и обязал юридическое лицо прекратить деятельность по мойке автомобилей в границах водоохранной зоны ручья Коломенка в Заречной части Великих Лук.