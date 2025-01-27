Два миллиона в кармане: пскович 5,5 года получал пенсию за умершую бабушку

15:46, 27 января 2025, ПАИ

Пскович 5,5 года получал пенсию за умершую бабушку, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района. Теперь мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

16 мая 2019 года умерла 89-летняя бабушка злоумышленника, внук похоронил её у дома в Псковском районе и никому не сообщил о смерти родственницы, чтобы продолжать получать пенсию и другие соцвыплаты за умершую.

С 16 мая 2019 года по 25 сентября 2024 года пскович каждый месяц незаконно получал деньги за бабушку. За это время мужчина сумел обогатиться более чем на 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде 10 лет колонии.