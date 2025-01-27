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Общество

Возраст медработников – получателей выплат в Псковской области намерены повысить до 50 и 55 лет

Повысить возраст специалистов, которым при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации будут предоставляться денежные выплаты, предложил губернатор Михаил Ведерников. Соответствующий проект закона поступил в Псковское областное Собрание депутатов и будет рассмотрен на январской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Игорь Дитрих. Фото: Псковское областное Собрание

Сейчас мера социальной поддержки распространяется на врачей до 50 лет, возрастной порог для специалистов со средним медицинским образованием составляет 45 лет. Законопроект увеличивает диапазон на 5 лет – до 55 и 50 лет соответственно. Одновременно предложено установить новый порядок выплаты для впервые устроившихся в скорую медицинскую помощь фельдшеров – 100 тысяч рублей будет выделено не однократно, как сейчас, а ежегодно в течение трёх лет работы.

Вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих назвал инициативу логичным и последовательным шагом в реализации региональной политики по привлечению медиков на работу в Псковскую область.

«Мы все понимаем остроту кадровой проблемы в системе здравоохранения, знаем, что, несмотря на все принимаемые меры, ситуация поддаётся улучшению с большим трудом. Вопрос привлечения медицинских кадров в регион, особенно в первичное звено – межрайонные больницы, поликлиники, скорую помощь, находится в зоне особого внимания губернатора, правительства и депутатского корпуса. Каждый год, а то и дважды в год, если позволяют возможности областного бюджета, мы расширяем существующий социальный пакет и вводим дополнительные меры поддержки медиков, как врачей с высшим образованием, так и специалистов среднего звена. Уверен, что эти усилия со временем позволят справиться с кадровым дефицитом», – дал оценку законопроекту Игорь Дитрих.

В этом году меры социальной поддержки медикам будут предоставляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения». В 2026 году, по предварительным расчётам, на эти цели потребуется 8 млн рублей, в 2027 году – 12 млн рублей.

Законопроект рассмотрит комитет по труду и социальной политике, решение примет депутатский корпус на сессии 30 января.

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