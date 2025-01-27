Озвучены предложения о внесении изменений в закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан»

20:34, 27 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о предложенных изменениях закона Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан». Внесение изменений в закон области направлено на согласование в Псковское областное Собрание депутатов, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«В частности, внесли предложения, озвученные на совещании с руководством Псковского областного Собрания депутатов и медицинским сообществом в преддверии бюджетного послания. В два раза, до 300 тысяч рублей, предлагаем увеличить размер подъёмных для врачей скорой медицинской помощи, до 300 тысяч рублей увеличить размер подъёмных выплат фельдшерам скорой медицинской помощи. Выплачиваться они будут по 100 тысяч в течение первых трёх лет работы», – говорится в сообщении.

Также предлагается увеличить предельный возраст для получения подъёмных: с 50 до 55 лет – врачам, с 45 до 50 лет – среднему медицинскому персоналу.

Ранее сообщалось, что псковичи всего за пару часов могут пройти диспансеризацию в отделении профилактики Псковской городской поликлиники.