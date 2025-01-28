Три новые врачебные амбулатории появятся в Псковском районе

21:20, 28 января 2025, ПАИ

В деревне Родина Псковского района рядом со школой будет построена новая врачебная амбулатория. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

Отметим, в администрации Псковского района состоялся личный приём граждан. На обращения жителей Псковского района ответили представители комитета по здравоохранению, глава района Наталья Фёдорова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь. На приём пришла учитель Родинской школы, ее интересовало появится ли в деревне новый фельдшерско-акушерский пункт.

«В этом году рядом со школой будет построена новая модульная врачебная амбулатория. Контракт на строительство был заключён в декабре прошлого года, и в конце весны – начале лета мы ожидаем поставку модульных конструкций. После этого подрядчик приступит к сборке и благоустройству территории. До конца года амбулатория будет лицензирована и начнёт работу», – сообщил заместитель председателя комитета Игорь Ларкин.

В прошлом году в микрорайоне Писковичи Псковского района уже была построена первая модульная врачебная амбулатория. В этом году, помимо деревни Родина, амбулатории появятся в сёлах Серёдка и Карамышево.

Всем заявителям, которые присутствовали на приёме или не смогли прийти, будут направлены письменные ответы.