Новая врачебная амбулатория открылась в Псковском районе
Новая врачебная амбулатория открылась в микрорайне Писковичи Псковского района, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«В прошлом году проводил один из личных приёмов граждан по поручению президента. Тогда ко мне обратились жители Псковского района с просьбой построить в микрорайоне Писковичи новую врачебную амбулаторию. Население района растёт, а старый ФАП был маленьким и тесным», – отметил глава региона и подчеркнул, что строительство стало возможно благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение».
Амбулатория будет обслуживать около четырёх тысяч человек из восьми населённых пунктов. Пункт начнёт работу со следующей недели по графику: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30.
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