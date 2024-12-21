Новая врачебная амбулатория открылась в Псковском районе

19:24, 21 декабря 2024, ПАИ

Новая врачебная амбулатория открылась в микрорайне Писковичи Псковского района, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В прошлом году проводил один из личных приёмов граждан по поручению президента. Тогда ко мне обратились жители Псковского района с просьбой построить в микрорайоне Писковичи новую врачебную амбулаторию. Население района растёт, а старый ФАП был маленьким и тесным», – отметил глава региона и подчеркнул, что строительство стало возможно благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение».

Амбулатория будет обслуживать около четырёх тысяч человек из восьми населённых пунктов. Пункт начнёт работу со следующей недели по графику: с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30.