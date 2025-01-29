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Пётр-полукорм наступил по народному календарю

Пётр-полукорм наступил по народному календарю, пишет calend.ru.

День получил свое название в честь апостола Петра, одного из учеников Иисуса Христа. Церковь установила этот праздник для почитания честных вериг святого Петра — знаменитой христианской реликвии. Эти цепи, согласно преданию, использовались для его ареста в 42 году.

Вторая часть названия — полукорм — указывает на аспект этого дня: в это время проводилась оценка запасов корма для скота перед началом весеннего выпаса. Если оставшегося сена и соломы было меньше половины от зимнего запаса, то начинали экономить.

С прозвищем Петра были связаны и другие приметы, многие из которых носили мистический характер. Например, проверяли, сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было больше половины от первоначального запаса, это предвещало хороший урожай летом.

Эта примета привела к появлению поговорки: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синец и звонец — хлебу конец». Хотя ее использовали не в сам день Петра, а раньше, при продаже льна, она означала, что метла и кострик (продукты льноводства) не приносили больших доходов и денег от их продажи хватало лишь на хлеб до Петрова дня. Синий лен (синец) и лен-звонец предвещали плохую торговлю и, соответственно, трудные времена.

Существовали также приметы, связанные с погодой. Если в этот день ветер дул с севера, ожидался мороз. При этом мороз в Петров день предвещал жаркое лето.

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