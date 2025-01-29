Псковичей приглашают обучиться в университете МЧС в Петербурге
Псковичей приглашают обучиться по бюджету в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России в 2025 году по нескольким специальностям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В частности, можно обучиться на направлении «Пожарная безопасность» (специалитет, срок обучения – пять лет), «Техносферная безопасность» (бакалавриат, срок обучения – четыре года); «Правовое обеспечение национальной безопасности» (срок обучения – пять лет).
Всю информацию можно получить в Пскове на улице Инженерной, 94 (8 (8112) 795-483), в Великих Луках на улице Дружбы, 6 (8 (81153) 91-978), а также на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
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