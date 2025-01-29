О возможности участия в программе газификации для членов СНТ рассказали псковичам

16:23, 29 января 2025, ПАИ

О возможности участия в программе социальной газификации для членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Росреестра по Псковской области.

В рамках программы псковичи могут подать заявку на подключение участков к газовым сетям без необходимости оплаты за прокладку газовых сетей до границ участка.

Для того чтобы воспользоваться возможностью, нужно иметь оформленное право собственности на жилой дом на садовом участке. Кроме того, необходимо провести общее собрание СНТ по вопросам газификации, а затем подать заявку на подключение и заключить договор на подключение с газораспределительной организацией.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно соблюсти некоторые условия, подчеркнули в управлении. В частности, СНТ должен находиться в границах населенного пункта. Кроме того, сам населённый пункт должен быть газифицирован или же нужно попадать в программу социальной догазификации. Также должно быть зарегистрировано право на жилой дом.

В управлении псковичам напомнили, что должно быть обязательное наличие установленных границ земельного участка в едином государственном реестре недвижимости.

Сейчас в регионе зарегистрировано десять СНТ, которые внесли в перечень программы социальной газификации Псковской области на 2027-2028 года.

Семь из них находятся в Пскове. Это «Промежицы», «ПЭМЗ», «Дружба», «Ремзавод», «Авторемзавод», «Коммунальщик» и «Льнокомбинат». Еще три зарегистрированы в Великих Луках. Это «Мелиоратор», «Заря» и «Маяк-2».

Добавим, что если оформлено право на садовый дом с нежилым назначением, то нужно обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления по месту нахождения садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) для изменения назначения дома.