С 30 марта изменится расписание поезда Новосокольники – Дно

17:28, 29 января 2025, ПАИ

С 30 марта изменится расписание пригородного поезда № 6512 по маршруту Новосокольники – Дно, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Состав будет отправляться из Новосокольников в 14:50 и прибывать на станцию Дно в 19:03.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте РЖД.