С 30 марта изменится расписание поезда Новосокольники – Дно
С 30 марта изменится расписание пригородного поезда № 6512 по маршруту Новосокольники – Дно, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Состав будет отправляться из Новосокольников в 14:50 и прибывать на станцию Дно в 19:03.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте РЖД.
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