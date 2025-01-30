О профориентации и довузовской подготовке в ПсковГУ рассказала ректор Наталья Ильина
О профориентации и довузовской подготовке в ПсковГУ рассказала ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«При поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова мы переформатировали профориентационную деятельность: создали сеть тематических кикоинских классов в регионе и приграничье Белоруссии, открыли научно-образовательный центр олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа, который обучил 568 учеников России и подготовил для региона семь призёров Всероссийской олимпиады школьников, запустили международную российско-белорусскую олимпиаду «Вместе» для школьников по природоподобным технологиям», – рассказала Наталья Ильина.
Напомним, Псковский государственный университет открыл несколько кикоинских классов, в том числе в школах Белоруссии.
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