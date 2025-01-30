77% из общего числа студентов региона получают высшее образование в ПсковГУ – Наталья Ильина

13:13, 30 января 2025, ПАИ

77 % из общего числа студентов Псковской области получают высшее образование в ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«За пять лет мы сократили число образовательных программ в 1,5 раза, однако открыли образовательные программы с двумя дипломами и сетевые образовательные программы с ведущими вузами России и Белоруссии (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Белорусский национальный технический университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова и так далее). Наибольшее число контрольных цифр приёма мы получаем по инженерным наукам, педагогическим направлениям, сейчас до 80 мест ежегодно по лечебному делу – то есть мы готовим кадры по приоритетным направлениям страны», – сказала Наталья Ильина.

Отметим, что ПсковГУ сегодня реализует все уровни образования.