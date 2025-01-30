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Бланк акции «Губернаторский дневник» выйдет 19 февраля

Акция «Губернаторский дневник» в Псковской области продолжается. 19 февраля опубликуем бланк для оценок за второй триместр и ссылку на форму, в которую его надо отправить.

Фото: ПАИ

Напоминаем, что участником акции может стать любой школьник. Для этого надо прислать в редакцию бланк с оценками, заверенный директором школы и печатью. В бланк выставляются отличные оценки из электронного журнала за декабрь, январь и февраль. Отметки за поведение, домашние и другие работы не учитываются.

Оценки могут прислать учащиеся всей Псковской области со второго по 11-й класс. В акции не могут принимать участие победители прошлых лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по трём возрастным группам: 2–4-е классы, 5–7-е классы и 8–11-е классы. В каждой категории выбирается по одному победителю. Отдельным порядком мы выберем победителей среди школьников Пскова. Они пришлют свои пятёрки в конце учебного года.

В первом триместре победителем среди учащихся 2–4-х классов стал третьеклассник Андрей Чернецов из средней общеобразовательной школы № 9 Великих Лук. Его результат – 344 пятёрки. Также победителем в этой возрастной группе стала второклассница Влада Дарина Бирюкова из Себежской общеобразовательной школы. Она получила 201 пятёрку.

Среди школьников 5–7-х классов победу одержала пятиклассница Анна Фадеева из Красногородской средней школы – 203 пятёрки.

Среди старшеклассников, учащихся 8–11-х классов, больше всего пятёрок получила восьмиклассница Лия Сыропятова из Писковской средней общеобразовательной школы. Она за сентябрь, октябрь и ноябрь заработала 204 отличные оценки.

Всего в акции приняли участие 140 ребят из 22 районов Псковской области, за исключением школьников из Палкинского и Новоржевского районов. Наибольшее количество анкет пришло из Великих Лук и Великолукского района – 53 бланка с пятёрками.

За новостями акции следите на сайте ПАИ, «Комсомольская правда – Псков» и в официальной группе акции «Губернаторский дневник» в соцсети «ВКонтакте». Подписывайтесь на группу, чтобы не пропустить важные сообщения.

Второй год подряд партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Альфа-банка»

«Альфа-банк» получил главную награду в номинации «Лучший интернет-банк для малого и микробизнеса». Сервис «Альфа-бизнес» включает в себя такие функции, как расчёт налогов, формирование отчётов и ведение бухгалтерского учёта. Также в нём можно проверять надёжность контрагентов и отправлять документы по сделкам.

Недавно в интернет-банке появился сервис с искусственным интеллектом «Нейроофис». Он помогает предпринимателям в решении даже самых сложных и нестандартных задач.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы делать бизнес наших клиентов проще и эффективнее. Получение этой награды подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, создавая инновационные решения, которые помогают предпринимателям сосредоточиться на развитии своего дела, а рутину оставить нашему сервису», – отметила региональный управляющий «Альфа-банком» в Псковской области Ирина Баранова.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам девяти месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 190 миллиардов рублей. Клиентская база составляет более 1,9 миллиона корпоративных клиентов и 36 миллионов физических лиц.

«Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

Следите за новостями акции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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