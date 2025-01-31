Псковичи примут участие в первенстве России по гребле-индор

10:48, 31 января 2025, ПАИ

Псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин примут участие в первенстве России по гребле-индор, которое пройдёт в Москве 1 и 2 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Николаев.

Вчера, 30 января, у псковских гребцов завершился сбор в составе юношеской сборной России, который прошёл в Бронницах.

«Это будет являться выходом с зимней подготовки. В конце февраля планируем выехать в Краснодарский край на воду, чтобы готовиться к отбору на первенство Европы, которое запланировано в мае. Подготовка у нас будет до самого мая, и будут проведены отборочные соревнования в Ростове, на которых будет формироваться полный состав сборной России», – отметил Сергей Николаев.

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