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Общество

Псковичи стали чаще проводить онлайн-совещания и вебинары

Цифровая экосистема МТС проанализировала рабочие онлайн-активности псковичей за прошедший год. Псковский бизнес показал высокую заинтересованность в проведении онлайн-совещаний и обучения, сообщили ПАИ в пресс-службе МТС.

Фото: ПАИ

В 2024 году пользователи МТС Линк из числа псковских предпринимателей проводили онлайн-встречи и вебинары в четыре раза чаще, чем годом ранее. Наиболее востребована платформа для онлайн-коммуникаций оказалась среди компаний в сфере промышленности, образования, финансов, услуг для бизнеса. Кроме организации встреч и вебинаров, они использовали также и другие возможности МТС Линк, в частности конструктор курсов, чаты и доски.

«За последний год мы наблюдали растущую активность пользователей на МТС Линк, что ярко демонстрирует, как псковский бизнес активно осваивает российские платформы для бизнес-коммуникации. Это важный шаг к более эффективным взаимодействиям и современным подходам в управлении. Наш продукт выбирают не только представители небольших предприятий, но и финансовые компании, а также предприятия в сфере промышленности – это свидетельствует о том, что мы зарекомендовали себя как надёжное решение для точного и профессионального ведения бизнеса. В условиях современного рынка нам очень важно предоставлять нашим клиентам инструменты, которые отвечают их требованиям и помогают достигать новых высот», – подчеркнула директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

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Псковичи стали чаще проводить онлайн-совещания и вебинары

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