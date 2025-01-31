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Общество

Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области

Совещание с представителями региональных садовых некоммерческих товариществ (СНТ) прошло в правительстве Псковской области сегодня, 31 января. Участники мероприятия обсудили итоги деятельности СНТ в 2024 году и планы работы на текущий период, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Наиболее активных представителей СНТ наградили в Псковской области
    Фото: ПАИ

Представителей СНТ со значительными результатами поздравил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Александр Шмелёв.

На возмещение затрат СНТ в 2024 году выделили восемь миллионов рублей, из них освоили 7,6 миллиона рублей, что на 400 тысяч больше уровня 2023 года. В рамках областной субсидии вывезли 8,8 тысячи кубометров ТКО и установили пять контейнеров, отремонтировали 67 километров электрических сетей и установили 25 опор ЛЭП, благоустроили 86 километров проездов, а также обслужили 102 кубометра пожарных водоёмов, отметил Александр Шмелёв.

В рамках совещания также наградили представителей СНТ Псковской области, которые проявили наиболее активное участие в общественной деятельности в 2024 году.

Напомним, с 2018 года благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из регионального бюджета выделяют средства на мероприятия по развитию СНТ. За семь лет направлено около 30 миллионов рублей, поддержку получили около 200 СНТ.

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