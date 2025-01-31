Сретенский бал пройдёт в «Простории» 16 февраля

16:26, 31 января 2025, ПАИ

Десятый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдёт в Пскове 16 февраля с 15:00 до 20:00 в «Простории» (Иркутский переулок, 2). Об этом ПАИ сообщили в Городском молодёжном центре.

«На балу молодёжь Пскова и области сможет почувствовать себя настоящими барышнями и кавалерами, танцуя классические танцы под живую музыку камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области Ильи Кричевского. Танцующие пары продемонстрируют зрителям грациозность и изящество классического бального танца», - анонсировали организаторы.

Помимо основного танцевального мероприятия, участников ждут интерактивные зоны, концерт, фотозона.

Посещение Сретенского бала возможно и в качестве гостя. Возрастных ограничений для гостей нет (за исключением детей до 7 лет), но необходимо соблюдать дресс-код. Для гостей также предусмотрены бесплатные пригласительные билеты, информация о местах и времени их выдачи будет предоставлена позже.