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Общество

Сретенский бал пройдёт в «Простории» 16 февраля

Десятый Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдёт в Пскове 16 февраля с 15:00 до 20:00 в «Простории» (Иркутский переулок, 2). Об этом ПАИ сообщили в Городском молодёжном центре.

Фото предоставлено городским молодёжным центром

«На балу молодёжь Пскова и области сможет почувствовать себя настоящими барышнями и кавалерами, танцуя классические танцы под живую музыку камерного состава Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством заслуженного деятеля искусств Псковской области Ильи Кричевского. Танцующие пары продемонстрируют зрителям грациозность и изящество классического бального танца», - анонсировали организаторы.

Помимо основного танцевального мероприятия, участников ждут интерактивные зоны, концерт, фотозона.

Посещение Сретенского бала возможно и в качестве гостя. Возрастных ограничений для гостей нет (за исключением детей до 7 лет), но необходимо соблюдать дресс-код. Для гостей также предусмотрены бесплатные пригласительные билеты, информация о местах и времени их выдачи будет предоставлена позже.

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