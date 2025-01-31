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Общество

Игорь Иванов и Наталья Мельникова обсудили вопросы социально-экономического развития Псковской области

Рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова и сенатора РФ от Псковской области Натальи Мельниковой состоялась 30 января. В ходе неё стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Игорь Иванов отдельно озвучил проблему низкой цены социальной путёвки, а соответственно, социального контракта на оздоровление в санаторно-курортных организациях.

Стороны также затронули тему компенсации затрат работодателей на СИЗы, медосмотры, санаторно-курортное лечение для предпенсионеров. В этом году для Псковской области заложено достаточно серьёзное финансирование на эти цели.

Игорь Иванов поблагодарил Наталью Мельникову за максимальную погружённость в проблематику, которую транслирует профсоюзное движение региона. Он отметил, что у обеих сторон единая задача – работать во благо региона и людей труда. «И вместе обязательно получится сделать многое», – подчеркнул председатель Псковского облсовпрофа.

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