Псковские библиотекари познакомили коллег из Минска и Чебоксар с карманным роботом Буки и барсом БЦОшкой

23:27, 31 января 2025, ПАИ

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева в рамках проекта «Методическое: Чебоксары. Псков» провела международный онлайн-семинар, посвящённый формированию имиджа библиотеки в СМИ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

В семинаре под названием «Информационно-имиджевая политика библиотеки» приняли участие Минская областная библиотека (Беларусь) и Объединение библиотек города Чебоксары (Республика Чувашия). Библиотекари поделились друг с другом практиками проведения успешных информационно-имиджевых кампаний.

Об опыте псковских библиотекарей коллегам рассказала заведующая библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая.

Первая статья об этой псковской библиотеке вышла в журнале «Библиополе» в 2016 году и была посвящена псковском библиотечному проекту профориентации школьников «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой».

В 2017 году журнал «Современная библиотека» написал о проекте «Шаг навстречу», который библиотека имени И. Н. Григорьева разработала для трудных подростков, совершивших правонарушения и условно осуждённых. В том же году журнал «Современная библиотека» отметил проект библиотеки имени Григорьева «Барс БЦОшка – добрый друг детей» для маленьких читателей, благодаря которому библиотека на улице Юбилейной не только обзавелась собственным брендом, но и смогла обновить пространство младшего абонемента.

Проект оказался настолько удачным, что о нём в 2017 году также написал журнал «Библиополе», к тому же материалы об этом проекте вошли в сборник «II Региональные библиотековедческие чтения, посвящённые 155-летию Николая Рубакина», изданный ПОУНБ, и в сборник «Территория 60: Библиотеки Псковской области»

Проектам, ориентированным на молодежь, которые ведёт библиотека имени Григорьева, была посвящена отдельная статья в региональном сборнике «Территория 60: Библиотеки Псковской области».

В 2022 году в сборнике «Лучшие библиотечные практики России – 2022. Краеведение» вышла заметка о краеведческой игре-квесте «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», которую библиотека имени Григрьева проводит ежегодно в мае для подростков. Ещё одна статья об этой игре была опубликована в июне 2024 года в сборнике материалов практической конференции «Открываем мир детям вместе: классика, краеведение и семейное чтение».

В 2023 году в информационном бюллетене Российской библиотечной ассоциации были опубликованы тезисы заведующей библиотекой Натальи Копаницкой «Работа с именем поэта-фронтовика Игоря Григорьева в библиотеке». В прошлом году в журнале «Библиополе» вышла статья, посвящённая итогам профориентационной работы библиотеки имени Григорьева в Год педагога «Учитель в жизни и в сказке».