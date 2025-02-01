95-летие отметила бывшая малолетняя узница концлагеря, живущая в Плюсском округе

17:11, 01 февраля 2025, ПАИ

95-летие отметила бывшая малолетняя узница концлагеря Мария Кузьмина, живущая в посёлке Плюсса. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Именинницу собрались поздравить представители СМИ, представители администрации и глава союза ветеранов. В подарок Марии Кузьминой вручили букет цветов.

В детстве она провела год в концлагере в Латвии, а когда приехала обратно, оказалось, что вещи были утеряны либо сгорели. Также были тяжёлыми послевоенные годы. Мария Кузьмина работала и в полях, и на стройке. Позже она вышла замуж и работала телефонисткой. Сейчас у неё двое детей, трое внуков и шестеро правнуков.