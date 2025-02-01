Пожарные ликвидировали возгорание бани в Великих Луках

17:43, 01 февраля 2025, ПАИ

Возгорание бани произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.