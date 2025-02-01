Время влюблённых и мошенников: чего ждать от февраля

23:57, 01 февраля 2025, ПАИ

Этот февраль выдали всем творческим и влюблённым людям в качестве бонуса. Прогноз астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на последний зимний месяц.

Февраль, особенно самое его начало, предоставляет массу возможностей творческим и неординарно мыслящим людям. Первая неделя проходит с энергиями оптимистичного водолейского новолуния, поэтому очень хороша для запуска новых креативных проектов, мозговых штурмов, совместных действий с командой единомышленников. С 1 по 4 февраля могут посещать очень необычные вдохновляющие идеи. Даже если вы сейчас не готовы к их реализации, отложите «на подумать», но не отмахивайтесь.

Начало месяца удачно для всех, кто переживает влюблённость, находится в романтических отношениях. Можно достичь небывалой ранее глубины чувств и тончайшей сонастройки с партнёром. Это период, когда романтические и возвышенные чувства может пережить даже отъявленный циник и сухарь, как в той песне, когда «даже старый пень зацвёл». Используйте этот период, если хотите что-то наладить во взаимоотношениях. Однако если вы человек очень чувствительный и романтичный, вы можете слишком увлечься собственными фантазиями, погрузиться в придуманную любовь и впоследствии сильно разочароваться.

У творческих людей период будет очень продуктивным, поскольку вдохновение тоже может достичь небывалой мощи. Ловите этот поток и творите.

4 февраля Венера переходит в знак Овна и пробудет в этом горячем знаке весь месяц. Мы все становимся чуть более страстными и импульсивными, причём это касается не только сферы отношений, но и денежных трат. Если вы продаёте товары, имейте в виду, что в такой период люди более склонны к спонтанным покупкам, решения принимают быстрее. Присутствуют также риски необдуманных кредитов. Романы при Венере в Овне завязываются очень быстро, но могут быть непродолжительными.

Если в каком-то деле вам нужно свернуть горы, совершить прорыв, самый продуктивный период для этого с 6 по 11 февраля. Небесные энергии обеспечивают нам хороший баланс между силой, продуктивностью, терпением и поддержкой обстоятельств.

Полнолуние 12 февраля хорошо подсветит темы взаимоотношений в коллективе, равноценности между вашим вкладом в общее дело и отдачей ресурсов, и в целом того, насколько вы вписаны в общее пространство и находитесь на своём месте. Не исключены ссоры и конфликты на этой почве, поскольку в полнолуние мы всегда переживаем эмоциональные пики. Может захотеться доказать окружающим и самому себе собственную ценность и неординарность. Подождите хлопать дверью и увольняться хотя бы пару-тройку дней. Если хотите поговорить о повышении зарплаты, лучше это делать в начале месяца.

Вторую половину февраля лучше посвятить доделыванию важных дел и построению планов на будущее. Для очень больших дел и сверхпрорывов время пока неподходящее, особенно если вы предприниматель. Марс до 24 февраля всё ещё в ретроградном движении, и большие дела имеют свойство увязать и тормозить.

С 14 февраля Меркурий переходит в знак Рыб, потом 18-го числа сюда же заходит Солнце. Становится сложнее структурировать информацию, учиться, делать большие аналитические отчёты. Мышление становится более размытым и интуитивным, а люди – рассеянными, можно упустить из вида важные детали, столкнуться с информационными искажениями. Период хорош для творческих людей, а логикам и практикам становится сложнее. При таких аспектах активизируются мошенники всех мастей, поэтому следует быть аккуратными. Информацию, особенно если есть сомнения, лучше перепроверять. Это же относится и к медицинским диагнозам. Можно попробовать необычные и альтернативные методики исцеления.

Эти энергии достигают максимума к концу месяца. 28 февраля нас ждёт непростое новолуние в Рыбах. Очень велик риск стать жертвой обмана и самообмана, заблудиться в трёх соснах и погрязнуть в иллюзиях. Вблизи новолуния лучше не принимать важных решений, постараться не допускать перегрузок: они могут привести к физическому истощению и нервному срыву. Особенно рискуют люди, склонные к депрессиям и вредным привычкам. Возрастает риск ошибок и аварий именно по невнимательности.

Продуктивное использование энергий этого новолуния – избавление от лишнего и старого, информационная гигиена, очищающие процедуры, сессии у психологов и других помогающих специалистов с упором на арт-терапию и работу с подсознанием.