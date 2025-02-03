Стало известно, где в Псковской области появятся новые ФАПы и врачебные амбулатории
37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории возведут в Псковской области в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Список новых объектов:
- Локнянский округ: деревни Гоголево и Иваньково;
- Бежаницкий округ: деревни Фишнево, Цевло;
- Псковский район: село Карамышево, деревни Зайцево, Родина, Селихново, село Серёдка;
- Великолукский район: поселок Дубрава-1, деревни Русаново и Суханово;
- Гдовский округ: село Ямм, деревни Трутнево и Ремда;
- Дедовичский район: деревня Сорокино;
- Невельский округ: деревни Лехово и Артемово;
- Новосокольнический район: деревни Раменье, Старосокольники и Отрадное;
- Островский район: деревни Гораи, Заборовье и Большое Приезжево;
- Печорский округ: деревня Киршино;
- Дновский округ: деревни Белая, Лукомо и Гаврово;
- Порховский округ: деревня Полоное;
- Палкинский район: село Качаново;
- Пушкиногорский район: деревни Васильевское и Исса;
- Новоржевский округ: деревни Веска, Вехно и Стехново;
- Себежский район: деревня Мостище;
- Стругокрасненский округ: деревня Ждани;
- Куньинский район: деревня Прихабы;
- Пустошкинский район: деревня Забелевица.
Ранее сообщалось, что 220 млн рублей заложено в бюджете Псковской области на создание 37 новых ФАПов и трёх врачебных амбулаторий.
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