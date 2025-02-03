Стало известно, где в Псковской области появятся новые ФАПы и врачебные амбулатории

14:43, 03 февраля 2025, ПАИ

37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории возведут в Псковской области в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Список новых объектов:

Локнянский округ: деревни Гоголево и Иваньково;

Бежаницкий округ: деревни Фишнево, Цевло;

Псковский район: село Карамышево, деревни Зайцево, Родина, Селихново, село Серёдка;

Великолукский район: поселок Дубрава-1, деревни Русаново и Суханово;

Гдовский округ: село Ямм, деревни Трутнево и Ремда;

Дедовичский район: деревня Сорокино;

Невельский округ: деревни Лехово и Артемово;

Новосокольнический район: деревни Раменье, Старосокольники и Отрадное;

Островский район: деревни Гораи, Заборовье и Большое Приезжево;

Печорский округ: деревня Киршино;

Дновский округ: деревни Белая, Лукомо и Гаврово;

Порховский округ: деревня Полоное;

Палкинский район: село Качаново;

Пушкиногорский район: деревни Васильевское и Исса;

Новоржевский округ: деревни Веска, Вехно и Стехново;

Себежский район: деревня Мостище;

Стругокрасненский округ: деревня Ждани;

Куньинский район: деревня Прихабы;

Пустошкинский район: деревня Забелевица.

Ранее сообщалось, что 220 млн рублей заложено в бюджете Псковской области на создание 37 новых ФАПов и трёх врачебных амбулаторий.