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Стало известно, где в Псковской области появятся новые ФАПы и врачебные амбулатории

37 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории возведут в Псковской области в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Список новых объектов:

  • Локнянский округ: деревни Гоголево и Иваньково;
  • Бежаницкий округ: деревни Фишнево, Цевло;
  • Псковский район: село Карамышево, деревни Зайцево, Родина, Селихново, село Серёдка;
  • Великолукский район: поселок Дубрава-1, деревни Русаново и Суханово;
  • Гдовский округ: село Ямм, деревни Трутнево и Ремда;
  • Дедовичский район: деревня Сорокино;
  • Невельский округ: деревни Лехово и Артемово;
  • Новосокольнический район: деревни Раменье, Старосокольники и Отрадное;
  • Островский район: деревни Гораи, Заборовье и Большое Приезжево;
  • Печорский округ: деревня Киршино;
  • Дновский округ: деревни Белая, Лукомо и Гаврово;
  • Порховский округ: деревня Полоное;
  • Палкинский район: село Качаново;
  • Пушкиногорский район: деревни Васильевское и Исса;
  • Новоржевский округ: деревни Веска, Вехно и Стехново;
  • Себежский район: деревня Мостище;
  • Стругокрасненский округ: деревня Ждани;
  • Куньинский район: деревня Прихабы;
  • Пустошкинский район: деревня Забелевица.

Ранее сообщалось, что 220 млн рублей заложено в бюджете Псковской области на создание 37 новых ФАПов и трёх врачебных амбулаторий.

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