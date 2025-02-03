Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На здоровье. В районы Псковской области продолжает приходить большая медицина

Под крылом Псковской межрайонной больницы в качестве филиалов соберутся Стругокрасненская больница и ее филиал в Плюссе, Печорская и Гдовская больницы. В эти дни в медучреждениях проходят встречи председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, специалистов облздрава с коллективами медучреждений. В общении участвуют и депутаты областного Собрания.

Встреча в Стругокрасненской больнице прошла в понедельник, 3 февраля. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Для больниц решение о реорганизации жизненно необходимо, признают медики. Самое главное – ни одна из них закрыта не будет.

Опыт Псковской области, где реорганизация произошла в большей части районов, и опыт других регионов страны показал, что такое решение буквально дает больницам новую жизнь.

Реорганизация касается только управленцев и финансово-хозяйственной деятельности. В здравоохранении процесс управления – вдвойне сложен, а потому хорошие управленцы на вес золота. Реорганизация помогает сосредоточить полномочия в руках действительно грамотных специалистов.

Компетентных медиков в больнице станет еще больше. Уже знакомые фельдшеры и врачи продолжат свою работу. Теперь бригады специалистов из головных медучреждений региона станут приезжать в филиалы больниц часто и регулярно.

Более того, практика минувшего года показала, что как молодые специалисты, так врачи с опытом охотнее приходят на работу в более крупные медорганизации – статус выше. В 2024 году в лечебные учреждения пришли работать почти 200 молодых медиков. И так – уже три года подряд.
У уже реорганизованных больниц и их филиалов появляется возможность аккумулировать средства и расходовать их на развитие: привлекать на работу новых специалистов, закупать новую медтехнику. Такие возможности теперь появятся и у больниц в Стругокрасненском, Печорском и Гдовском округах.

Главная цель – сделать так, чтобы вне зависимости от того, где живет пациент, в Гдовском районе или Стругокрасненском, он всегда мог получить нужную квалифицированную помощь.

Кстати

В ноябре минувшего года завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. У Островской больницы теперь есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский. До этого в состав Невельской межрайонной больницы в качестве филиалов вошли Новосокольническая, Пустошкинская, Себежская и Усвятская больницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

Псковская «Зоозащита» проведёт несколько волонтёрских смен и фестиваль для детей и родителей
03 февраля 2025

Владимир Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных
03 февраля 2025

Первые игры муниципального этапа лиги дебатов «Истина» прошли в Пскове
03 февраля 2025

Бриллиантовую свадьбу отметила семейная пара из Стругокрасненского района
03 февраля 2025

Улицы Некрасова и Белинского частично перекроют в Пскове
03 февраля 2025

Астероид массой 220 тысяч тонн летит на Землю: стоит ли паниковать
03 февраля 2025

Больше восьми тысяч человек проголосовало за участников «Народного признания»
03 февраля 2025

Детали предстоящего объединения четырёх больниц обсудили в Стругах Красных

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...