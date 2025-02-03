На здоровье. В районы Псковской области продолжает приходить большая медицина

16:13, 03 февраля 2025, ПАИ

Под крылом Псковской межрайонной больницы в качестве филиалов соберутся Стругокрасненская больница и ее филиал в Плюссе, Печорская и Гдовская больницы. В эти дни в медучреждениях проходят встречи председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, специалистов облздрава с коллективами медучреждений. В общении участвуют и депутаты областного Собрания.

Для больниц решение о реорганизации жизненно необходимо, признают медики. Самое главное – ни одна из них закрыта не будет.

Опыт Псковской области, где реорганизация произошла в большей части районов, и опыт других регионов страны показал, что такое решение буквально дает больницам новую жизнь.

Реорганизация касается только управленцев и финансово-хозяйственной деятельности. В здравоохранении процесс управления – вдвойне сложен, а потому хорошие управленцы на вес золота. Реорганизация помогает сосредоточить полномочия в руках действительно грамотных специалистов.

Компетентных медиков в больнице станет еще больше. Уже знакомые фельдшеры и врачи продолжат свою работу. Теперь бригады специалистов из головных медучреждений региона станут приезжать в филиалы больниц часто и регулярно.

Более того, практика минувшего года показала, что как молодые специалисты, так врачи с опытом охотнее приходят на работу в более крупные медорганизации – статус выше. В 2024 году в лечебные учреждения пришли работать почти 200 молодых медиков. И так – уже три года подряд.

У уже реорганизованных больниц и их филиалов появляется возможность аккумулировать средства и расходовать их на развитие: привлекать на работу новых специалистов, закупать новую медтехнику. Такие возможности теперь появятся и у больниц в Стругокрасненском, Печорском и Гдовском округах.

Главная цель – сделать так, чтобы вне зависимости от того, где живет пациент, в Гдовском районе или Стругокрасненском, он всегда мог получить нужную квалифицированную помощь.

Кстати

В ноябре минувшего года завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. У Островской больницы теперь есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский. До этого в состав Невельской межрайонной больницы в качестве филиалов вошли Новосокольническая, Пустошкинская, Себежская и Усвятская больницы.